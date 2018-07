Atlético-MG pega Vasco para deixar situação incômoda Com a difícil missão de reabilitar o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior fez experiências com o time que vai enfrentar o Vasco a partir das 16 horas deste domingo, no estádio João Lamego, em Ipatinga (MG), pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos, a equipe conseguiu apenas três vitórias na competição e tem a terceira defesa mais vazada, atrás apenas de Avaí e América-MG, ambos lutando para deixar a zona de rebaixamento.