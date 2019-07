Atlético-MG perde Cazares, não terá Victor e inscreve 4º goleiro na Sul-Americana

O Atlético Mineiro tem problemas para enfrentar o Botafogo, nesta quarta-feira, no Engenhão, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Além de não contar novamente com Victor, com tendinite no joelho esquerdo, o time também perdeu o meia Cazares, com conjuntivite.

O equatoriano ficou de fora do treinamento desta terça-feira na Cidade do Galo e nem seguiu para o Rio. Assim, vetado, deverá ter a sua vaga ocupada por Vinícius, embora o técnico Rodrigo Santana também tenha a opção de acionar Luan.

Já Victor continua lesionado. Mas ao menos o Atlético-MG teve êxito em sua iniciativa para inscrever um novo goleiro, ainda que fora do prazo, para a disputa da sequência Sul-Americana, a começar pelo duelo com o Botafogo. Assim, Fernando, de 21 anos, está regularizado e à disposição do técnico Rodrigo Santana.

A alteração foi necessária porque dois dos três goleiros - Victor e Michael - estão lesionados. Assim, Cleiton, que foi titular no último fim de semana em duelo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, era o único jogador da posição disponível para o confronto no Rio. Mas a Conmebol deu o aval para o Atlético-MG inscrever Fernando na vaga de Michael.

Com isso, Fernando, de 21 anos, ficará como opção no banco da equipe para o duelo com o Botafogo, sendo que ele nunca atuou entre os profissionais. Porém, no fim de semana, já havia figurado no banco de reservas contra o Fortaleza.

Outra preocupação do Atlético-MG é Jair, poupado do treino desta terça-feira. Assim, com a dúvida sobre o meio-campista e o centroavante titular, o time deve jogar com: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Jair (Zé Welison); Otero, Elias, Vinícius (Luan) e Chará; Alerrandro (Ricardo Oliveira).