Atlético-MG pode ter 4 reforços para a partida contra o Corinthians

Em meio a tantos problemas por contusões no Atlético-MG, o técnico Levir Culpi finalmente teve motivos para comemorar nesta segunda-feira. Quatro dos 13 atletas que estavam entregues ao departamento médico voltaram a treinar e podem enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira, no Itaquerão, pelas quartas de final a Copa do Brasil. São eles: Dátolo, Luan, Marion e Jô.

Destes, o que ainda corre risco de ficar de fora é Marion. O jogador ainda precisa readquirir o ritmo de jogo após sofrer uma lesão no joelho esquerdo e, por isso, pode ser desfalque. O atacante Jô também teve problema no joelho, mas no direito, se recuperou bem e deve ser opção na quarta.

Mas os retornos mais importantes ficam por conta de Dátolo e Luan, que vinham sendo titulares e, assim, podem ser as novidades na equipe que pega o Corinthians. O meia argentino se recuperou de um problema no pé direito, enquanto Luan havia fraturado duas costelas no clássico com o Cruzeiro, no último dia 21.

Outro que mostrou sinais de recuperação foi o meia Maicosuel, que correu no gramado, mas segue sem poder treinar com os companheiros por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, o Atlético-MG tem nove nomes afastados da equipe por lesão: Giovanni, Emerson Conceição, Pedro Botelho, Réver, Emerson, Lucas Cândido, Claudinei, Rafael Carioca e Maicosuel.