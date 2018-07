Atlético-MG pode ter alterações para pegar Internacional

Após dois deslizes que custaram importantes pontos, o técnico do Atlético Mineiro, Levir Culpi, estuda fazer alterações na equipe para receber o Internacional, neste sábado, em relação à equipe que entrou em campo no último compromisso. Sem marcar há 13 jogos do Campeonato Brasileiro, Jô deve ser sacado do grupo titular para a entrada de André no ataque alvinegro.

Essa foi a principal mudança feita pelo treinador no último treino de preparação para o confronto contra o time colorado, a partir das 18h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 17.ª rodada. Levir Culpi alegou que pode fazer a substituição porque os dois "têm características meio parecidas" e descartou sacar Jô apenas pelos números porque não acha que "futebol é matemática". "É arte", salientou. Mas admitiu que "não adianta jogar com arte e não fazer gols".

Outra alteração é o retorno ao time de Leonardo Silva, que está novamente liberado após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O técnico esperava contar também com Pierre, mas o meia permanece vetado pelo departamento médico, assim como Guilherme, Réver, Leandro Donizete e Marcos Rocha.

Nos dois últimos jogos, o Atlético deixou a vitória escapar após estar à frente no placar. Contra o Figueirense, no último domingo, o Atlético ainda ficou no empate, mas, na última quarta, os mineiros levaram uma virada do Flamengo.

Busca por liderança. O clube gaúcho chegou a estar a dois pontos do líder, mas, com a combinação de resultados do meio da semana - derrota para o São Paulo e vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio - perdeu terreno e agora está a cinco. Tem 31 pontos, junto com o Corinthians, enquanto que o concorrente tem 36.

O volante Willians permanece afastado, por contusão. Com isso, Ygor mantém a condição de titular. Outro volante, Wellington, que não enfrentou o São Paulo por cláusula contratual, retoma o seu lugar no time. Bertotto volta para a reserva. O meia Alex, substituído durante o jogo contra o São Paulo, chegou a ser dúvida, mas se recuperou das dores no joelho e está escalado.