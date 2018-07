Atlético-MG pode ter Diego Tardelli no jogo contra o Grêmio

BELO HORIZONTE - O técnico Cuca, do Atlético Mineiro, recebeu duas boas notícias para a partida da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Diego Tardelli e Leandro Donizete estão de novo à disposição e podem ser acionados para a partida contra o Grêmio, prevista para as 18h30 deste domingo, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

Diego Tardelli não atuou no último compromisso por causa de desgaste físico. O próprio atacante, considerado "imprescindível" e "muito importante" pelo treinador, pediu para ficar de fora do jogo contra o Coritiba, na última quinta-feira, para fazer trabalho de recondicionamento. "A gente tem que tomar cuidado. Ele estava sentindo que precisava pegar mais corpo e trabalhou em dois períodos. Agora vai estar melhor", avaliou Cuca, que espera que o jogador recupere "o bom futebol".

Porém, Diego Tardelli sentiu dores no treino da última sexta, assim como o também atacante Guilherme, e eles ainda serão avaliados antes do confronto contra o Grêmio. "Eu estava animado, mas agora já não estou mais tanto assim", desabafou o técnico.

Cuca também comemorou a liberação de Leandro Donizete, mas o meia está afastado desde meados de junho e ficará como opção no banco de reservas. "O Donizete não dá para usar desde o início. Está parado a mais de 40 dias. Tem que ser um processo gradativo", observou o técnico.