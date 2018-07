Atlético-MG pode ter Jô e Marcos Rocha contra Coritiba Em situação para lá de incômoda no Campeonato Brasileiro, o técnico do Atlético Mineiro, Cuca, pode acionar Marcos Rocha e Jô para o jogo desta quinta-feira contra o Coritiba mesmo com a dupla retornando nesta quarta da seleção brasileira. Isto porque o time já não contará com Diego Tardelli e precisa da vitória no jogo pela 20.ª rodada, marcado para as 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, para tentar se afastar da zona de rebaixamento. A equipe mineira está com 22 pontos.