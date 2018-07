Atlético-MG pode ter três volantes para enfrentar o Cruzeiro

O técnico Levir Culpi pode arriscar uma nova formação do Atlético Mineiro para o clássico contra o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão, pela sexta rodada do Estadual. Depois de treinar como substituto do meia Dátolo, vetado por lesão, o atacante Cesinha concedeu entrevista coletiva neste sábado e revelou que disputa posição com Josué.

"Está em dúvida entre mim e o Josué ali, mas acredito que quem entrar vai dar conta do recado para buscar a vitória. Caso ele escolha o Josué o time fica mais cadenciado, mas é esperar e ver o que professor vai optar", afirmou o garoto, vindo das categorias de base.

Caso Levir opte por escalar Josué, o time ficaria com três volantes, uma vez que Leandro Donizete e Rafael Carioca estão confirmados na equipe titular. Já com Cesinha o esquema tático seria o mesmo que já vem sendo utilizado, com quatro homens num losango ofensivo: Luan, Dodô, Carlos e Cesinha. Carlos seria o centroavante.