Atlético-MG poupa cinco no treino, mas todos devem jogar final

Por precaução, cinco jogadores foram poupados do treino do Atlético-MG na tarde desta segunda-feira, na Cidade do Galo, em Belo Horizonte. O volante Leandro Donizete, os meias Maicosuel e Dátolo e os atacantes Diego Tardelli e Luan foram a campo apenas para uma corrida leve, sem participar do restante da atividade com os companheiros. Mas, segundo o clube, nenhum deles preocupa para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, nesta quarta, contra o Cruzeiro, no Independência.

Após realização do teste que identifica desgaste muscular, esses cinco jogadores apresentaram maior risco de lesão. Por isso, foram poupados do treino com bola no gramado. Curiosamente, quatro deles nem jogaram no último sábado, quando o técnico Levir Culpi poupou os titulares durante a vitória sobre o Palmeiras, no Pacaembu, pelo Brasileirão - Maicosuel, Dátolo, Diego Tardelli e Luan. Na ocasião, apenas Leandro Donizete atuou, ficando em campo durante os 90 minutos da partida.

Se Levir não apresentar nenhuma surpresa na escalação, Maicosuel, Dátolo, Diego Tardelli e Luan devem ser titulares diante do Cruzeiro. E Leandro Donizete também pode começar jogando nesta quarta-feira, caso o treinador queira reforçar a marcação no meio, formando dupla de volantes com Josué.