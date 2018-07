Atlético-MG poupa dez titulares e só leva Victor para duelo com o Palmeiras Com exceção de Victor, o Atlético Mineiro vai estrear no Campeonato Brasileiro com um time formado somente por reservas. Nesta sexta-feira, o técnico Levir Culpi divulgou os relacionados para o confronto com o Palmeiras, sábado, no Allianz Parque, e só incluiu o goleiro na lista, deixando todos os outros jogadores considerados titulares em Belo Horizonte.