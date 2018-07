Atlético-MG poupa quatro em 'rachão' antes de confronto decisivo do Brasileiro

Marcos Rocha, Leonardo Silva, Luan e Giovanni Augusto ficaram na academia e sequer foram ao gramado para participar da atividade junto com os companheiros. Na sexta, o lateral-direito chegou a sair mais cedo do treino, mas, de acordo com o clube, ele não preocupa.

Jemerson, suspenso, é o único desfalque do Atlético e Edcarlos entra no lugar dele, como de costume. A equipe é aquela que está na ponta da língua da torcida: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Edcarlos e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Luan, Giovanni Augusto e Dátolo; Lucas Pratto.

Com 62 pontos, o Atlético precisa ganhar do Corinthians se ainda quiser sonhar com o título nacional. O time paulista, com 70, abrirá 11 se ganhar no Independência, faltando 15 para serem disputados.

CONFIRA OS JOGADORES RELACIONADOS PELO ATLÉTICO-MG:

GOLEIROS - Victor, Uilson e Rodolfo;

LATERAIS - Marcos Rocha, Patric, Carlos César e Douglas Santos;

ZAGUEIROS - Leonardo Silva, Edcarlos, Tiago e Jesiel;

VOLANTES - Leandro Donizete, Rafael Carioca, Danilo Pires e Eduardo;

MEIAS - Giovanni Augusto, Dátolo, Cárdenas e Dodô;

ATACANTES - Lucas Pratto, Luan, Thiago Ribeiro e Carlos.