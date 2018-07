Atlético-MG poupa titulares e deve ter a estreia de Pedro Botelho

BELO HORIZONTE - O técnico Paulo Autuori optou por poupar os titulares do Atlético Mineiro na partida contra o Villa Nova, neste sábado, em Nova Lima, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. Assim, a grande atração do time no jogo pode ser a estreia do lateral-esquerdo Pedro Botelho, contratado no início do ano.

Após vencer o Independiente Santa Fé por 2 a 1, na última quarta-feira, pela Copa Libertadores, o técnico Paulo Autuori optou por dar um descanso aos titulares do Atlético no Campeonato Mineiro. Com isso, esta será a terceira vez que o time jogará no torneio estadual sem os seus titulares - antes, perdeu para o Tupi por 2 a 0 e goleou a URT por 5 a 0 -, ambos em partidas como visitante, mesmo caso do duelo deste sábado.

O treinador atleticano relacionou 19 jogadores para o duelo em Nova Lima, entre eles Pedro Botelho. O lateral-esquerdo chegou ao clube contundido e, assim, ainda não havia ser aproveitado por Autuori. A tendência é que o jogador inicie o duelo com o Villa Nova no banco de reservas e ganhe a sua primeira oportunidade durante o confronto no Estádio Castor Cifuentes.

Em terceiro lugar no Campeonato Mineiro com 12 pontos, o Atlético precisa de um bom resultado em Nova Lima para se manter na zona de classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro.

Confira a lista de jogadores relacionados para o jogo com o Villa Nova:

Goleiros: Lee, Uilson.

Laterais: Michel, Alex, Pedro Botelho.

Zagueiros: Edcarlos, Donato, Gabriel, Jemerson.

Volantes: Claudinei, Leandro Donizete, Rosinei, Eduardo.

Meia: Dodô.

Atacantes: Neto Berola, Guilherme, André, Marion, Carlos.