Atlético-MG poupa titulares e relaciona 16 jogadores

O zagueiro Werley, o volante Zé Luís e o goleiro Renan Ribeiro foram os únicos jogadores que começaram jogando o clássico que deverão enfrentar o Palmeiras. Além disso, Dorival não terá um banco de reservas completo, já que relacionou apenas 16 jogadores para o jogo, válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Assim, o Atlético não contará diante do Palmeiras com alguns dos principais jogadores do seu elenco, como os meias Diego Souza e Ricardinho e os atacantes Diego Tardelli e Obina. Ação semelhante foi adotada na última semana, quando o Atlético enfrentou o Independiente Santa Fé e viajou com apenas 14 jogadores para a Colômbia.

Confira a lista de jogadores do Atlético-MG relacionados para o duelo com o Palmeiras:

Goleiros: Aranha e Renan Ribeiro

Laterais: Diego Macedo e Fernandinho

Zagueiros: Cáceres, Jairo Campos e Werley

Volantes: Diney, Fabiano e Zé Luís

Meias: Daniel Carvalho, Edison Mendez e Nikão

Atacantes: Jheimy, Neto Berola e Ricardo Bueno