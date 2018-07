Atlético-MG poupará nove titulares contra a URT

BELO HORIZONTE - O técnico Paulo Autuori decidiu poupar quase todos os titulares do Atlético Mineiro na partida desta quarta-feira contra a URT, em Patos de Minas, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O treinador deixou nove jogadores que começaram jogando diante do Cruzeiro no último domingo, fora da lista de relacionados para o duelo.

Assim, Victor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Josué, Diego Tardelli, Ronaldinho Gaúcho, Fernandinho e Jô nem vão viajar para Patos de Minas, assim como Pierre, que cumprirá suspensão automática. As exceções do time titular, portanto, que devem entrar em campo nesta quarta-feira são os argentinos Otamendi, que fez a sua estreia contra o Cruzeiro, e Dátolo, que vem sendo improvisado na lateral esquerda. Assim, diante da URT, o zagueiro Edcarlos deve, inclusive, disputar a sua primeira partida pelo novo clube.

Com tantos jogadores poupados, Autuori relacionou vários jogadores recém-promovidos da equipe de juniores, como o goleiro Uilson, o volante Eduardo e o atacante Carlos. Apenas em nono lugar no Campeonato Mineiro, com cinco pontos em cinco jogos, o Atlético-MG precisa de um bom resultado contra a URT para se aproximar da zona de classificação para as semifinais.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG para o jogo de quarta-feira:

Goleiros: Lee, Uilson.

Laterais: Alex, Michel.

Zagueiros: Jemerson, Edcarlos, Otamendi.

Volantes: Rosinei, Eduardo, Claudinei, Leandro Donizete, Lucas Cândido.

Meias: Renan Oliveira, Dátolo.

Atacantes: André, Neto Berola, Marion, Carlos, Guilherme.