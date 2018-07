Atlético-MG precisa vencer e esquecer o Flu, diz Jô A grande vitória diante do Fluminense no último domingo, por 3 a 2, aproximou o Atlético-MG da ponta do Campeonato Brasileiro e deu novo ânimo à equipe na briga pelo título. Mesmo seis pontos atrás do time carioca, a seis rodadas para o fim, os jogadores acreditam que podem levantar o troféu se vencerem todas as partidas até o fim da competição.