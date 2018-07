Atlético-MG prega respeito ao Botafogo antes de estreia na Copa do Brasil

RIO - Ronaldinho Gaúcho pregou respeito nesta quarta-feira ao rival de estreia do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Para o meia-atacante, seu time deve ter atenção especial contra o Botafogo, líder isolado do Campeonato Brasileiro, principalmente por jogar fora de casa, no Maracanã.

"A expectativa é a melhor possível para o jogo de amanhã [quinta]. É um grande time. Temos que respeitá-los, mas não podemos deixar de jogar nosso futebol", afirmou Ronaldinho, em sua conta no Twitter, ao dar um recado aos torcedores atleticanos.

Embalado pelo título da Copa Libertadores, o Atlético faz sua estreia na Copa do Brasil nesta quinta. Entra direto nas oitavas de final justamente por ter disputado a competição sul-americana nos últimos meses. Já o Botafogo disputou as primeiras rodadas da Copa do Brasil.

Os dois times se enfrentaram no fim do mês passado, em rodada do Brasileirão. Equilibrada, a partida terminou empatada em 2 a 2, no Estádio Independência, onde o Atlético tem grande aproveitamento. A arena mineira será o palco do jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta.