Atlético-MG prepara festa com show e homenagens para jogo contra o Red Bull Bragantino

O reencontro do campeão brasileiro Atlético-MG com sua torcida no estádio no Mineirão neste domingo será marcado por homenagens, shows e outras comemorações, segundo divulgou o clube neste sábado. Após a conquista do título contra o Bahia fora de casa, o time mineiro enfrenta o Red Bull Bragantino em Belo Horizonte a partir das 16 horas.

O itinerário das celebrações começa com a abertura dos portões às 13 horas, seguida de show do DJ português Pete Tha Zouk, que começará a partir das 14 horas até às 15h30. Todos os ingressos para a partida estão esgotados.

O time anunciou também que haverá um mosaico especial, montado para a entrada dos jogadores em campo, com o meme que se popularizou durante a conquista do Brasileirão: "E o Galo? O Galo ganhou". Haverá ainda a distribuição de 50 mil estrelas amarelas no intervalo da partida. O Atlético-MG também confirmou que está previsto um show pirotécnico.

A última parte das comemorações serão as homenagens. O clube mineiro pediu para quem estiver presente no estádio levar fotos de torcedores que não poderão estar no jogo. Um vídeo será exibido no telão, momento em que os torcedores poderão prestar homenagem levantando as fotos.

As campanhas históricas dos times do Atlético-MG de 1971, 1977, 1985 e 1999 no Campeonato Brasileiro também serão lembradas. Jogadores que fizeram parte desses elencos estarão lado a lado dos atuais campeões brasileiros durante a entrada em campo.

Com uma emocionante virada por 3 a 2 sobre o Bahia em Salvador na última rodada, após estar perdendo por 2 a 0, o Atlético-MG chegou a 81 pontos e garantiu o título nacional com duas rodadas de antecedência. O time não pode mais ser alcançado pelo vice-líder Flamengo, que tem 71.