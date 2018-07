Atlético-MG promove jovens e treina com elenco completo após Florida Cup

Pela primeira vez no ano, o técnico Roger Machado teve o elenco completo do Atlético Mineiro à disposição para o treino da tarde desta quarta-feira. Isso porque os jogadores que participaram da Florida Cup, nos Estados Unidos, sob o comando do auxiliar Diogo Giacomini, foram agora incorporados ao grupo principal.

Daquele elenco, repleto de garotos, dois foram promovidos agora aos profissionais: o zagueiro Rodrigão e o volante Ralph. Além deles, também o meia Thalis, o lateral-esquerdo Leonan e o zagueiro Jesiel fazem parte do grupo principal, como já acontecia em 2016. Dos três, o meia foi o último a ser promovido.

Já o goleiro Uilson, o lateral-direito Patric, o volante Lucas Cândido e o atacante Carlos, que fecharam 2016 em baixa, foram à Florida Cup para mostrar serviço ao técnico Roger e foram reincorporados ao elenco.

O atacante Elder, de 23 anos, também foi observado e não se destacou. Por isso, será mais uma vez emprestado à Ferroviária, time de Araraquara (SP) que ele já defendeu no Paulistão do ano passado. O mesmo futuro deve ter o atacante Capixaba, revelação do Campeonato Mineiro do ano passado.