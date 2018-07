Atlético-MG quer contratar o meia Raphael Veiga, do Palmeiras

O Atlético-MG está novamente disposto a se reforçar com um jogador do Palmeiras. Depois de trazer o volante Arouca e tentar conversas com o atacante Érik, o nome da vez no clube é o meia Raphael Veiga, de 22 anos, que foi pouco utilizado na equipe alviverde na última temporada e interessa à equipe do técnico Oswaldo de Oliveira para 2018 como oportunidade de empréstimo.

O meia revelado pelo Coritiba disputou 22 jogos pelo Palmeiras em 2017 e marcou dois gols. Veiga disse na última semana, em entrevista exclusiva ao Estado, que gostaria de ter sido mais utilizado. "Eu não joguei tanto quanto eu queria por diversos fatores, como as trocas de treinador que nós tivemos. Essas mudanças sempre complicam bastante o time. Foi um ano difícil para todos nós no clube", comentou.

O Palmeiras não pretende no primeiro momento liberá-lo por entender que o jogador tem potencial para se desenvolver nos próximos anos e ganhar mais espaço no time titular. Veiga disse não ter o interesse em sair do clube por considerar ter chances de ser escalado com mais regularidade. A equipe pagou cerca de R$ 4,5 milhões para contratá-lo no fim de 2016.

Veiga também despertou o interesse do Atlético-PR nas últimas semanas. O clube queria a vinda do meia para compensar a liberação antecipada do goleiro Weverton. O Palmeiras preferiu não atender a solicitação e decidiu pagar R$ 2 milhões para que o jogador ficasse livre quatro meses antes do fim contrato para assinar vínculo por cinco temporadas.