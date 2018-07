Atlético-MG quer fazer valer força como visitante para superar o Santos na Vila

O Atlético Mineiro tentará se valer da força que tem mostrado como visitante nesta edição do Campeonato Brasileiro para vencer o Santos, neste sábado, às 17 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 32.ª rodada da competição.

O time mineiro já somou 26 pontos em jogos fora de casa. Por outro lado, a equipe, cujo principal objetivo na temporada agora é obter uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, carrega o peso de ser um dos piores mandantes do torneio, com apenas 16 pontos conquistados em seus domínios.

Contra o Santos, o técnico Oswaldo de Oliveira deverá promover o retorno do atacante Luan, fora da equipe devido à uma contusão muscular desde a derrota para o Vitória, em casa, por 3 a 1, pela 25.ª rodada, no dia 24 de setembro. Mas a probabilidade maior é que o atleta inicie o duelo no banco de reservas.

O jogador revelou em entrevista coletiva, na Cidade do Galo, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, que teve pouco tempo para assimilar os ensinamentos do treinador. Por outro lado, se mostrou disposto a ajudar Oswaldo de Oliveira a conquistar aquela que será a primeira vitória do atleta diante do Santos na Vila Belmiro.

"Estou entrando na filosofia de trabalho do Oswaldo nesta semana. Treinei, me senti bem. Receio (de contusão) todos os atletas têm. (Técnico) Já montou o time que vai entrar jogando contra o Santos e quem entrar tem que mentalizar a vitória. Ainda não venci na Vila, espero vencer agora. É um objetivo meu, particular", projetou Luan.

Já Oswaldo de Oliveira, que se mostrou confiante no desempenho do grupo durante os treinamentos da semana, confirmou a entrada do equatoriano Cazares no meio de campo da equipe titular. Com 42 pontos, o Atlético Mineiro ocupa a 10.ª posição, a cinco pontos do Flamengo, último time atualmente a integrar o G-7 da competição.