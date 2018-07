Atlético-MG quer fechar excursão na China com vitória

O lateral-direito Marcos Rocha espera vencer o Guangzhou Evergrande no amistoso deste sábado e encerrar com chave de ouro a excursão do Atlético-MG na China. Recuperado de um estiramento muscular que sofreu em abril, o jogador treinou normalmente nesta sexta-feira e já foca na decisão da Recopa Sul-Americana, marcada para os dias 16 e 23 de julho.

"Recomeçar depois de 60 dias, tendo a oportunidade de ser titular novamente. É começar tudo de novo e aproveitar a confiança do treinador no meu futebol. Voltar com confiança e qualidade para se preparar bem para a Recopa", disse o atleta de 25 anos.

O último adversário atleticano na China já é conhecido. A equipe foi a oponente na disputa pelo terceiro lugar do último Mundial de Clubes, que terminou com vitória do Atlético-MG, após a decepção na estreia contra o marroquino Raja Casablanca.

"Vamos enfrentar uma equipe difícil. Já jogamos contra eles no Mundial de Clubes e vencemos, mas é um time de qualidade. Então, vamos nos preparar para conseguir mais uma vitória e fechar com chave de ouro essa viagem para voltar ao Brasil porque a saudade já é grande", completou Marcos Rocha.

O Atlético-MG está na China há uma semana se preparando para, além da Recopa, o retorno do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Nos dois primeiros amistosos que jogou em solo chinês, o time mineiro derrotou o Guizhou Renhe por 3 a 0 e o Jiangsu Shuntian por 5 a 3.