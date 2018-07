Atlético-MG quer manter reação com vitória no Morumbi Animados com a subida do time para a 10.ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Atlético Mineiro esperam manter a arrancada para a equipe ter chance de disputar o título. E estão confiantes na conquista de mais três pontos diante do São Paulo nesta quarta-feira, mesmo com a partida pela 22.ª rodada da competição marcada para o estádio do Morumbi, a partir das 21h50.