Atlético-MG quer usar jogos em casa para entrar no G4

Embalado por duas vitórias consecutivas como visitante, diante de Goiás e Cruzeiro, o Atlético Mineiro entrou de vez na luta por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro e quer aproveitar a disputa de duas partidas seguidas como mandante, diante de Santos, nesta quinta-feira, e Vitória, no próximo domingo, para entrar no seleto grupo dos times que se garantem na próxima edição da Copa Libertadores.

É o que revelou o atacante Carlos, animado para os próximos jogos do Atlético-MG, que está a três pontos do G4, na sexta colocação. "A gente estava conversando sobre isso e, se deixarem a gente entrar no G4, para sair vai ser difícil. Vamos aproveitar esses dois jogos em casa, com a torcida, para embalar", afirmou.

Com apenas 19 anos, Carlos começou a ganhar as suas primeiras oportunidades entre os profissionais nesta temporada e viveu o seu grande momento no último domingo, quando marcou dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Cruzeiro. E ele não esconde a alegria por ter sido decisivo para a vitória sobre o rival.

"Está sendo sensacional. Demorou um pouco para a ficha cair que fiz dois gols no clássico, decidi, e está sendo um momento brilhante na minha carreira, um momento muito mágico. Eu sonhava com isso e não esperava que acontecesse tão rápido. Sempre que eu estava na base, pedia a Deus uma oportunidade e, hoje, estou aproveitando muito bem", disse.

Mas Carlos descartou a possibilidade de se deslumbrar com os elogios e o sucesso nesse começo de carreira. "Sou muito tranquilo, sei lidar bem com isso, não deixo subir para a cabeça e tem gente também fora de campo me orientando", acrescentou.