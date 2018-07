Atlético-MG quer vitória para afastar risco de rebaixamento no Brasileirão

BELO HORIZONTE - A quatro partidas do fim do Campeonato Brasileiro e ainda em sério perigo de rebaixamento para a Série B, o técnico do Atlético Mineiro, Cuca, pode ter problemas para montar o time que enfrentará nesta quinta-feira o Coritiba, que ainda tem chance de conseguir a classificação para a Copa Libertadores da América de 2012. A partida da 35.ª rodada está marcada para as 20h30, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

Duas ausências são certas para o jogo: o lateral-direito Carlos César e o meia Daniel Carvalho receberam o terceiro cartão amarelo no confronto contra o Figueirense, no último sábado, e terão que cumprir suspensão. Para o lugar de Daniel Carvalho, Bernard, que foi adiantado para o ataque na última partida, deve retornar à armação ao lado de Renan Oliveira, enquanto que Serginho deve assumir o lugar de Carlos César na lateral direita.

Com o recuo de Bernard, uma opção natural para o ataque ao lado de André seria Neto Berola. No entanto, o atleta sofreu uma entorse no tornozelo direito durante um treinamento e se tornou dúvida para a partida. Cuca fez algumas experiências e há possibilidade de Magno Alves voltar à equipe titular.

Outra dúvida é a participação de Triguinho. O lateral-esquerdo foi emprestado ao Atlético pelo Coritiba e, caso ele entre em campo, a direção alvinegra precisa pagar multa ao clube paranaense. A diretoria do time mineiro ainda não se pronunciou e, apesar de Richarlyson ter sido testado na vaga, há possibilidade de Eron assumir a posição.

O Atlético precisa da vitória, pois está na 15.ª posição com 39 pontos, apenas quatro à frente do Ceará, o primeiro time na zona de rebaixamento, e dois a mais que o Cruzeiro, a primeira equipe acima do grupo da degola - isso antes do começo da 35.ª rodada. "Temos que jogar com garra, até mais do que com qualidade técnica. Eles sonham com a vaga na Libertadores e é mais um motivo para a gente entrar ligado", avaliou Fillipe Souto.