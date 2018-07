Atlético-MG quer vitória para continuar vivo na Libertadores

Contando com a volta do meia Dátolo, que se recuperou de lesão e nesta quarta treinou entre os titulares, o Atlético-MG enfrenta o Independiente Santa Fé nesta quinta, às 21h45, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo Grupo 1 da Copa Libertadores. O time da casa precisa vencer para seguir vivo atrás de vaga nas oitavas de final, pois soma apenas três pontos em três partidas disputadas até aqui.

Outra novidade entre os 18 jogadores relacionados pelo técnico Levir Culpi para o confronto é o atacante Guilherme, outro que se recuperou de lesão e ficará como opção no banco de reservas. Já os meias Dodô e Maicosuel acabaram sendo descartados pelo treinador para este duelo.

Apresentado oficialmente nesta quarta-feira como novo reforço atleticano, Thiago Ribeiro foi a principal novidade do treinamento realizado na tarde desta quarta. O jogador ainda não está à disposição de Levir para a Libertadores, mas tem chance de ser relacionado pelo comandante para o clássico de domingo, contra o Cruzeiro, também no Independência, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Sem vaga cativa no time titular do Santos e com contrato de empréstimo até junho do ano que vem, Thiago Ribeiro não escondeu a empolgação por ganhar a chance de atuar por outro clube grande do futebol brasileiro.

"Quando o Maluf me ligou para colocar o interesse do Atlético, eu prontamente disse que, da minha parte, gostaria de vir porque é um clube grande, que está sempre disputando campeonatos e títulos importantes. Jogar em um clube grande como o Atlético é bom independente de qualquer coisa, ainda mais um clube que está acostumado a jogar a Libertadores como sempre vem jogando nos últimos anos. Na América do Sul, é a competição mais sonhada por todos", comentou o atacante.

O Santa Fé, por sua vez, tem seis pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo 1, atrás do líder Colo-Colo, que tem nove. Em situação mais cômoda que os atleticanos, o time deve apostar nos contra-ataques e ser escalado no esquema 4-5-1 pelo técnico Gustavo Costas.