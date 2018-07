Atlético-MG quer vitória para se manter na luta por G4

Após o empate sem gols fora de casa contra o Fluminense, o Atlético Mineiro tenta a reabilitação em casa neste domingo contra o São Paulo, em partida válida pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o vice-líder, marcado para as 16 horas no estádio Independência, em Belo Horizonte, é encarado como fundamental para manter vivas as esperanças por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

O grupo do técnico e Levir Culpi treinou na última sexta-feira na Cidade do Galo, em Belo Horizonte, com a novidade do retorno do meia Maicosuel. Liberado pelo departamento médico, o jogador participou normalmente das atividades. Já o lateral-esquerdo Emerson Conceição, livre de um estiramento na região posterior da coxa esquerda, iniciou o trabalho de transição para a preparação física.

Com 46 pontos, se vencer o clube mineiro pode voltar ao G4 caso Corinthians e Grêmio não vençam as suas partidas, respectivamente, contra Botafogo, lanterna da competição, e Palmeiras, que ainda briga para continuar na primeira divisão.