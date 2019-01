Atlético-MG realiza testes físicos e exames no terceiro dia da pré-temporada

O terceiro dia da pré-temporada do Atlético Mineiro não teve os jogadores em campo. Neste sábado, na Cidade do Galo, os jogadores fizeram testes isocinético, ergométrico e de lactato, em uma alteração da rotina, pois os dias anteriores ficaram marcados pela movimentação no gramado do CT, mesmo em um período de começo de preparação para as competições de 2019.

"Certamente, esse momento é muito importante porque nos dá a base para o resto do ano. Então, é importante que a gente faça com dedicação e tome todos os cuidados para que ninguém tenha lesão e possa concluir toda essa programação que está montada. Vamos nos dedicar, é um ano importante, com muitas possibilidades. Vamos fazer o melhor dentro do que o pessoal está nos passando para que a gente possa ter o melhor desempenho", comentou o volante Adílson, que concedeu entrevista coletiva na Cidade do Galo.

O elenco do Atlético-MG se reapresentou na quinta-feira com duas novidades: o lateral-direito Guga, contratado junto ao Avaí, e o zagueiro Réver, que fez seu retorno ao time após passagem pelo Flamengo. Já na sexta, o clube oficializou a terceira contratação para a temporada 2019, o também zagueiro Igor Rabello, que chega após passagem pelo Botafogo.

"Não priorizamos a defesa. Tínhamos vários nomes e, coincidentemente, a negociação funcionou mais com os jogadores de trás. Mas o time tem que ter um equilíbrio, de meio-campo, atacantes. O elenco do Atlético é grande, passa de 35 jogadores e, se contar todos que estão emprestados, é o dobro, 70 jogadores aproximadamente. Então, quem vai, quem volta, é muito difícil acertar todos no final do ano. E existem as negociações, alguns têm contrato, outros não, enfim, é, realmente, uma coisa complicada. Então, estamos praticamente fechando a defesa, temos bons jogadores no meio-campo e até na frente, mas ainda precisamos de algum reforço, principalmente na peça ofensiva", afirmou o técnico Levir Culpi.

O elenco do Atlético-MG volta a treinar neste domingo, mas apenas no período da manhã. A estreia do time na temporada 2019 vai ser em 20 de janeiro, no Independência, contra o Boa, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.