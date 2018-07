Atlético-MG rebate rumores e nega saída de Bernard

BELO HORIZONTE - O diretor de futebol do Atlético Mineiro, Eduardo Maluf, veio a público nesta sexta-feira para negar a saída de Bernard. O dirigente rebateu os rumores sobre uma eventual transferência para a Europa e disse que o clube ainda não recebeu uma boa proposta pelo meia, um dos destaques do time na campanha vitoriosa na Copa Libertadores.

"Não podemos viver com as especulações. Não tivemos proposta para saída de jogador dentro daquilo que o presidente valoriza. Se for um valor irrecusável, não tem como não fazer. Mas não tivemos essa proposta. Nome do Bernard foi muito especulado, mas esse elenco vai continuar", garantiu Maluf.

Uma das grandes revelações do futebol brasileiro, Bernard vem sendo apontado como alvo de grandes clubes europeus. Neste momento, três estariam fazendo sondagens pelo meia: o Arsenal, o Shakhtar Donetsk e o Porto. O clube inglês é o que estaria mais próximo de um acerto, em razão da visibilidade que traria ao atleta.

O Atlético, porém, segue esvaziando os rumores. "Negociação com o Bernard é especulação em cima de especulação. Temos todos os dias de desmentir. Aí vem um jornal da França, que dá todos os detalhes da negociação, que o Bernard ia apresentar hoje, e o Bernard está ai treinando", criticou Maluf.

Apesar da confiança em manter o atleta, o Atlético corre o risco de perder o jogador nas próximas semanas. O próprio Bernard afirmou, logo após a conquista da Libertadores, que seu futuro estava indefinido. A janela de transferências para o exterior só será fechada no fim de agosto.