Atlético-MG recebe Chapecoense para garantir o vice-campeonato do Brasileirão

O placar adverso deixou o time gaúcho na cola da tabela de classificação. O Atlético é o atual vice-líder com 66 pontos, um a mais do que o Grêmio. No mesmo horário, a equipe de Porto Alegre visitará o rebaixado e lanterna Joinville.

Apesar de a diretoria do Atlético ter apresentado o técnico uruguaio Diego Aguirre durante a semana, quem comandará o time na última rodada será o interino Diogo Giacomini, que assumiu após a saída de Levir Culpi. Giacomini tem apenas uma dúvida na formação titular: quem substituirá o volante Leandro Donizete, que foi expulso na última rodada. Nos treinos durante a semana, ele começou as atividades com Lucas Cândido, mas também experimentou Eduardo.

Os dois vieram das categorias de base e conhecem bem o treinador, que é da base e apareceu no time principal para tapar buraco. Lucas Cândido vive a expectativa de começar entre os titulares e falou sobre a importância do duelo. "O peso é grande para todos porque queremos o vice-campeonato, vai ser um jogo bom, disputado, e esperamos sair com três pontos para garantir o vice-campeonato", afirmou.

Outra novidade na escalação será a presença do atacante Thiago Ribeiro no lugar do meia argentino Dátolo, que levou o terceiro cartão amarelo. A boa notícia é o retorno do lateral-direito Marcos Rocha, que estava suspenso no duelo contra o Grêmio.