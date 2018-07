Atlético-MG recebe o Botafogo para se afastar da rabeira O Atlético-MG tem na partida contra o Botafogo, neste sábado, às 18h30, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), uma chance de se afastar da zona de rebaixamento, de onde saiu ao vencer o Cruzeiro por 4 a 3, no último domingo. O time mineiro é o 16.º colocado, com 34 pontos. Já o Botafogo está em sexto, com 48 pontos, mesma soma que o Santos, primeiro time do G-4, e se mantém na disputa por uma vaga na Copa Libertadores de 2011.