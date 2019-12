Atlético-MG recebe o Corinthians e quer confirmar permanência na Série A

Sem vencer há quatro jogos, o Atlético-MG tem pela frente o Corinthians neste domingo, às 18 horas, no Independência, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro ainda corre risco de queda e joga para confirmar a permanência na Série A.

O Atlético venceu apenas um dos últimos oito jogos. O time alvinegro vem em declínio e não mostra um bom futebol sob o comando de Vagner Mancini. Mesmo assim, corre um risco bem pequeno de rebaixamento, já que soma 42 pontos e precisa de um triunfo para evitar a queda. Bons resultados nesta reta final do torneio também valem um lugar na próxima edição da Copa Sul-Americana.

Nas últimas entrevistas, Mancini lamentou os resultados negativos seguidos que impediram que o time mineiro "liquidasse a fatura" e garantisse sua permanência na elite. Ele, porém, entende que seus comandados têm feito boas apresentações. Dessa vez, o treinador quer que a equipe seja o "Atlético dos grandes jogos".

"É um clássico, mas tudo pode acontecer. Espero um jogo duríssimo. Corinthians melhorou bastante após a entrada do Coelho. Mas espero que o Atlético seja o Atlético dos grandes jogos", declarou.

O treinador tem tido longas conversas com o elenco antes dos treinamentos. Na antevéspera da partida com o Corinthians, reuniu todos os jogadores antes dos trabalhos. Ele tem se mostrado insatisfeito com a incapacidade de o time aproveitar os contra-ataques e matar os jogos.

Um bom desempenho ofensivo pode passar por Elias e Chará. Os dois estão recuperados de suas lesões e disponíveis. A tendência, no entanto, é de que comecem no banco, assim como Bruninho, outro que foi liberado pelo departamento médico e volta a ficar à disposição. Quem deve ser titular é Ze Welison, que cumpriu suspensão na rodada anterior.

Negociado com o Bragantino, o jovem Alerrandro não joga mais pelo Atlético. Ele já se despediu dos companheiros e anunciou que vai defender o atual campeão da Série B na próxima temporada. O contrato com o novo clube é de cinco anos.