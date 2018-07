Atlético-MG recebe o Figueirense buscando recorde e aproximação para o Palmeiras

Classificado à semifinal da Copa do Brasil, após superar o Juventude nos pênaltis, o Atlético Mineiro recebe o Figueirense neste domingo, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, para manter vivo o sonho de conquistar o título das duas competições.

A partida deste domingo, aliás, pode trazer um importante feito: alcançar o recorde de 12 vitórias consecutivas como mandante no Brasileirão de pontos corridos, igualando a marca histórica do Santos, obtida em 2015.

E, embora vá enfrentar o Internacional nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Atlético deve encarar o Figueirense utilizando o que tem de melhor. Fred, assim, deve atuar como centroavante no lugar do argentino Lucas Pratto. O zagueiro Gabriel, que entrou durante o jogo contra o Juventude, será mantido no lugar do lesionado Leonardo Silva. Já Leandro Donizete e Júnior Urso devem ser a dupla de volantes - Rafael Carioca está suspenso.

"Penso que um clube como o Atlético, pela grandeza, pela torcida, pela tradição, nesse momento não dá pra priorizar. Vamos ter que repetir o time base, trocar uma ou outra peça", antecipou o técnico Marcelo Oliveira.

Na terceira colocação do Brasileirão com 56 pontos, oito a menos do que o líder Palmeiras, o Atlético precisa vencer neste domingo para não deixar o rival abrir uma vantagem ainda maior.