Atlético-MG recebe o Figueirense para manter a liderança do Brasileirão

E para não correr o risco de ficar para trás, o técnico Levir Culpi cogita colocar o time mais ofensivo do que o da derrota em São Paulo. O meia Guilherme pode ganhar a sua primeira chance entre os titulares desde o imbróglio com o Cruz Azul, do México, no início do mês. O jogador chegou a se despedir dos companheiros para jogar no exterior, mas, no dia seguinte, teve o acordo desfeito e voltou a Belo Horizonte.

No treino tático durante a semana, Guilherme ganhou a vaga do volante Leandro Donizete. Com isso, a equipe voltaria a ter a formação do início do Brasileirão, quando atuava com apenas um volante de origem - Rafael Carioca. Outra mudança na equipe será a entrada de Dátolo na vaga de Luan, machucado.

O meia Giovanni Augusto está confirmado para a partida contra sua ex-equipe. Em entrevista coletiva durante a semana, ele falou sobre a expectativa de enfrentar o Figueirense. "Tive uma passagem muito boa no ano passado e conheço bem o time todo, praticamente. Daquela equipe, saíram duas ou três peças. Já conversei com o professor Levir e passei algumas situações que podem acontecer", comentou.