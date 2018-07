Atlético-MG recebe o Internacional para ficar a dois pontos do líder Corinthians O Atlético Mineiro enfrenta o Internacional nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, com a possibilidade de dormir a dois pontos da liderança do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Corinthians, que está na ponta da tabela de classificação, joga somente na quinta contra o Goiás, em São Paulo, no encerramento desta 30.ª rodada.