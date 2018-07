Atlético-MG recebe o Internacional para se manter na briga pelo título nacional

O Atlético Mineiro recebe o Internacional neste domingo, às 18h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 27.ª rodada, na tentativa de se manter na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira vem de empate no clássico contra o Cruzeiro e precisa somar pontos para não perder o líder Palmeiras de vista.

O time comandado pelo técnico Marcelo Oliveira chega embalado após a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil no meio da semana, graças a um empate com a Ponte Preta por 2 a 2, em Campinas (SP) - na próxima fase terá pela frente o Juventude.

Pensando em preservar jogadores para as duas competições, o treinador não confirmou a escalação, mas deixou no ar que os atacantes Lucas Pratto e Fred podem começar um revezamento entre os titulares. Também indicou que Cazares deve começar entre os titulares por conta da suspensão de Otero.

"Tenho boas opções. A opção do Cazares é ótima, ele vem entrando, não sei se aguentaria jogar o tempo todo", comentou o treinador. "Também tem essa outra situação do Fred. Em algum momento, vou ter que definir o titular. Mas essa situação nos faz pensar e estudar com mais carinho, pelo fato do Fred não jogar a Copa do Brasil", completou.