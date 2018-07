Atlético-MG recebe o invicto Sport no Mineirão

O Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Sport, às 21h50, no Mineirão, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A ordem no clube mineiro é abrir vantagem no confronto, mas o rival pernambucano ainda está invicto na temporada.

Para ajudá-lo nessa tarefa, o Atlético-MG conta com bom retrospecto contra o Sport na Copa do Brasil. Os dois times já se enfrentaram em três edições diferentes da competição (1995, 2002 e 2003), sendo que a vantagem foi atleticana em duas vezes (1995 e 2002).

A principal preocupação no clube mineiro é a grande campanha do Sport, que permanece invicto neste ano e é líder com folga no Campeonato Pernambucano. "Eles não perderam em 2010 e têm um ataque forte. Mas é sempre bom ter jogos difíceis. Este será mais um em que a gente tem de vencer a todo custo e, de preferência, sem levar gols. Vamos ter dificuldades, mas podemos passar e quebrar esta invencibilidade", comentou o atacante Muriqui.

Pelo lado do Sport, a principal novidade é presença do volante Zé Antônio. O jogador passou a semana sem saber se teria condições de atuar por conta de um problema contratual - uma cláusula que o impedia de jogar contra o Atlético-MG, seu ex-clube. No entanto, a diretoria do clube pernambucano conseguiu reduzir a multa pela quebra da cláusula e, com isso, ele está à disposição do técnico Givanildo Oliveira.