Atlético-MG recebe o Paraná em busca de recuperação no Brasileirão

Motivado a reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro vai receber o Paraná às 21 horas desta quarta-feira no estádio Independência. Em quinto lugar, com 23 pontos após 14 rodadas disputadas, a equipe mineira vem de duas derrotas seguidas e viu os líderes do torneio abrirem vantagem.

+ Em apresentação, Nathan se candidata a ser o camisa 10 do Atlético-MG

+ CBF nega ter orientado árbitros a coibirem comemorações de gol

Antes da pausa da competição para a disputa da Copa do Mundo, realizada entre 14 de junho e 15 de julho, o Atlético-MG estava em terceiro lugar e tinha os mesmos 23 pontos que está neste momento, o mesmo número do São Paulo, que estava na segunda posição, e quatro a menos do que o Flamengo, líder do torneio.

A equipe carioca se mantém no topo da tabela, agora com 30 pontos, enquanto o São Paulo venceu as duas últimas partidas que fez e já aparece com 29. O Atlético-MG, por sua vez, foi ultrapassado por Internacional e Cruzeiro, e pode sair da zona de classificação para a Copa Libertadores ao final da 15ª rodada.

"Ninguém resolve sozinho. Cada atleta tem sua parcela de contribuição, principalmente no sistema defensivo, e a colaboração de todos faz com que a equipe fique mais forte", disse Leonardo Silva. O zagueiro vai voltar à zaga titular do Atlético-MG, no lugar de Juninho, após se recuperar de lesão.

"Vou contribuir da melhor maneira para ajudar o time a sofrer menos gols e, com a ajuda de todos, conseguiremos fazer isso. É uma ideia que a gente precisa ter. Para conquista de títulos, cada peça tem sua parcela de contribuição, desde um simples passe até um gol decisivo", afirmou o zagueiro, que não atuou nas derrotas da equipe para o Grêmio, por 2 a 0, e o Palmeiras, por 3 a 2, ambas fora de casa.

O confronto com o Paraná ainda vai marcar um duelo contra o técnico Rogério Micale, que foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, mas não durou mais do que 13 partidas no Atlético-MG. Em 2017, foram cinco vitórias, três empates e cinco derrotas antes da demissão do treinador, que havia chegada com a credencial de ter trabalhado nas divisões de base do clube no passado.

"Ele conhece a gente e vai se preparar para conter nosso ímpeto dentro do Independência. Vamos ter de superar tudo isso e surpreendê-lo. Mesmo ele sabendo do que pode acontecer, podemos surpreendê-lo, jogando bem, como foi no último jogo, onde jogamos bem, apesar da derrota. Então, é evoluir esse padrão e pressionar a equipe do Paraná para a gente sair com a vitória", receitou Leonardo Silva.

Já que Matheus Galdezani e Luan, suspensos, não vão poder enfrentar o Paraná, o técnico Thiago Larghi comandou trabalho tático nesta terça-feira com Tomás Andrade e David Terans na equipe titular. Por causa de dores no tornozelo, Victor foi poupado da atividade, mas não deve ser desfalque.