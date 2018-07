Atlético-MG recebe Santos com uma série de desfalques O técnico do Atlético Mineiro, Levir Culpi, terá que promover mudanças no time que vai receber o Santos a partir das 20h30 desta quinta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Uma vitória na partida pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro dá à equipe a possibilidade de colar no grupo dos líderes da competição, mas o clube vai a campo novamente com uma série de desfalques.