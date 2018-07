Atlético-MG reconhece necessidade de vencer fora no Brasileirão Com apenas um ponto somado nos jogos como mandante diante de Cruzeiro e Santos, o Atlético Mineiro terá que buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro fora de casa para não se afastar do G4, o grupo dos times que se classificam para a próxima Copa Libertadores. Assim, o volante Rafael Carioca destacou a necessidade de o time superar o Flamengo no próximo sábado, no Maracanã.