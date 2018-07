Atlético-MG reforça preparação para jogo às 11h no domingo

Assim como aconteceu nos últimos dias, o treinador não pôde contar com o lateral-direito Marcos Rocha e o atacante Luan. O primeiro se recupera de um estiramento na panturrilha esquerda, enquanto o segundo se reabilita também de um estiramento, mas na região anterior da coxa esquerda. Eles não devem ser opção para domingo.

Para o argentino Lucas Pratto, o duelo do fim de semana será mais um desafio neste Brasileirão, por se tratar de um confronto contra um dos times que buscam a reabilitação no campeonato. "A hora do jogo não é uma preocupação e, sim, o Joinville, que vem para ganhar, quer sair da zona de rebaixamento", afirmou o atacante.

O meia Giovanni Augusto aposta no apoio da torcida no Mineirão para fazer pressão sobre o Joinville. "Vai ser um jogo que a torcida vai comparecer em grande número, estou acompanhando que já vendeu bastante ingresso, então, temos que dar o máximo. O jogo vai ser importante, pode nos deixar no G4 e vai ser muito difícil", projetou. "Se o Joinville está jogando a Série A é porque tem potencial, então, cabe a nós não menosprezar nenhum adversário para não sermos surpreendidos", alertou.