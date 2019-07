Atlético-MG regulariza Otero e tem todas novidades à disposição de técnico

O Atlético Mineiro poderá contar com os três jogadores que chegaram ao clube na intertemporada no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, em 11 de julho, no Mineirão. Nesta quinta-feira, o clube comunicou a regularização do contrato do meia venezuelano Otero, que estava emprestado ao Al Wehda, da Arábia Saudita, e já figura no BID da CBF.

Otero ficou emprestado ao time por um ano, com opção de aquisição ao fim desse período. Mas o clube saudita, pelo qual o meia marcou seis gols em 26 jogos disputados, preferiu não adquiri-lo, permitindo seu retorno ao Atlético-MG.

Com a regularização, Otero se torna mais uma opção para o Rodrigo Santana, técnico efetivado na função durante a intertemporada, escalar o setor ofensivo do time na retomada das competições, a começar pelo confronto com o Cruzeiro.

Otero, que tem contrato com o Atlético-MG até julho de 2020, atuou pelo time pela última vez em 26 de maio de 2018, em derrota para o Flamengo, tendo somado 21 gols marcados em 101 jogos disputados.

Além do retorno de Otero, o Atlético-MG tem outras duas novidades no seu elenco, ambas estrangeiras. O clube se reforçou nas últimas semanas com o lateral-esquerdo uruguaio Lucas Hernández e também com o volante paraguaio Ramón Martínez. E ambos também já tiveram seus contratados registrados no BID da CBF.

Com isso, o trio está à disposição de Santana para, além da Copa do Brasil, a disputa da sequência do Campeonato Brasileiro. Além disso, poderão ser incluídos na lista de inscritos na Sul-Americana.