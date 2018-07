Atlético-MG relaciona 23 e Elias pede apoio contra a Chapecoense

O técnico Oswaldo de Oliveira comandou mais um treino nesta terça-feira e encerrou a preparação do Atlético Mineiro para enfrentar a Chapecoense, quarta, às 21h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois da atividade, o treinador divulgou a lista de 23 jogadores relacionados para o duelo. E a principal novidade foi a presença do atacante Robinho, que cumpriu suspensão no empate de domingo, com o Sport.

Quem continua ausente é o zagueiro Leonardo Silva. Em fase final de recuperação de um estiramento na região posterior da coxa direita, ele fez nesta terça-feira um trabalho físico à parte no campo, sob o comando do fisioterapeuta Rômulo Frank. Assim, não pôde ser relacionado para a importante partida, que marcará o 100º jogo de Robinho e o 50º de Elias.

O volante, aliás, pediu o apoio da torcida atleticana para o duelo. "Que possa comparecer, nos apoiar e nos incentivar para que a gente possa fazer um grande jogo e consiga buscar mais uma vitória importante no Campeonato Brasileiro", comentou Elias nesta terça-feira.

Feliz com a importante marca que atingirá nesta quarta, o volante projetou um longo futuro no Atlético Mineiro. "Essa marca é importante, ainda mais se tratando do futebol de hoje, com tantas transferências. É um número importante e, quem sabe, vamos tentar chegar nos 100 jogos o mais rápido possível", vislumbrou.

Confira os jogadores relacionados no Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Uilson e Cleiton;

Laterais: Marcos Rocha, Fábio Santos, Mansur e Alex Silva;

Zagueiros: Felipe Santana, Gabriel, Bremer e Matheus Mancini;

Volantes: Roger Bernardo, Adilson, Elias e Yago;

Meias: Cazares, Otero, Valdívia e Marlone;

Atacantes: Robinho, Clayton, Fred e Rafael Moura.