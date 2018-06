Atlético-MG relaciona Elias e Gustavo Blanco para as quartas do Mineiro

O Atlético Mineiro terá algumas boas novidades para o duelo contra a URT no domingo, às 16 horas, no Independência, pelas quartas de final do Campeonato Mineiro. E a principal delas é a presença do volante Elias, relacionado neste sábado para o confronto.

Elias estava com uma inflamação na garganta e desfalcou a equipe na partida contra o Figueirense, pela Copa do Brasil. Mas, depois de treinar nos últimos dias, ele foi relacionado neste sábado.

Outra boa notícia é a presença de Gustavo Blanco na lista. O jogador sentiu dores na planta do pé esquerdo durante um treino desta semana, mas se recuperou em tempo e também foi relacionado.

É provável que Elias seja o único entre eles a ser titular. Ele deve atuar no meio-campo ao lado de Adilson, enquanto Róger Guedes, Cazares e Otero formariam um trio mais adiantado na armação - Erik, contudo, pode ficar com a vaga do equatoriano.

O Atlético-MG deve iniciar a partida de domingo com a seguinte escalação: Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Elias, Róger Guedes, Cazares e Otero; Ricardo Oliveira.

Confira a lista de jogadores relacionados no Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Michael;

Laterais: Samuel Xavier, Patric, Fábio Santos e Danilo;

Zagueiros: Gabriel, Leonardo Silva, Iago Maidana e Bremer;

Meio-campistas: Arouca, Adilson, Elias, Gustavo Blanco, Tomás Andrade, Cazares e Bruno Roberto;

Atacantes: Róger Guedes, Erik, Luan, Marco Túlio, Otero, Ricardo Oliveira e Carlos.