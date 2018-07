Atlético-MG relaciona Tardelli e busca efeito suspensivo

O Atlético-MG está tentando um efeito suspensivo para poder contar com Diego Tardelli na partida desta quarta-feira, contra o Flamengo, no Independência. O atacante ainda tem um jogo a cumprir na suspensão de quatro partidas imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelas ofensas ao árbitro Elmo Alves Resende Cunha na confronto com o Bahia.

Como o julgamento em segunda instância ainda não aconteceu, o Atlético busca o efeito suspensivo para ter Tardelli contra o Flamengo. Afinal, a ideia de comissão técnica é usar força máxima no Independência e, se necessário, poupar os titulares diante do Internacional, domingo, no Beira-Rio.

Por isso, Tardelli está entre os 23 relacionados para a partida desta quarta-feira, às 22h, no Independência. Se o atacante não puder jogar, o meia Dodô deverá entrar na equipe, compondo o setor ofensivo com Dátolo, Carlos e Luan.