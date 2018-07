Atlético-MG renova com Jemerson e garante zagueiro até 2019

Com apenas três reforços contratados para esta temporada, o Atlético Mineiro se preocupa em garantir a permanência dos principais nomes do seu elenco. Nesta quarta-feira, o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF revelou que o clube renovou contrato com o zagueiro Jemerson até o fim de 2019.

O defensor de 22 anos recebeu as primeiras oportunidades entre os profissionais em 2013, mas começou a se destacar em julho do ano passado. Com as lesões de Emerson, Leo Silva e Réver, ele assumiu a titularidade com Levir Culpi, para não sair mais. Quando Réver voltou, já era reserva, a ponto de a diretoria aceitar liberá-lo para o Inter.

Jemerson chegou a ter seu nome ligado à Lazio e, temendo perdê-lo, a diretoria do Atlético acertou não apenas a extensão do contrato - que venceria em 2017 -, como também o aumento de salário e, consequentemente, da multa contratual.

Antes de Jemerson, a diretoria também já havia acertado a renovação de outras duas pratas da casa: o meia Dodô e o atacante Carlos. O volante Eduardo deve ser o próximo da lista, uma vez que a comissão técnica deposita grande confiança nele para esta temporada.