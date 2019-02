Atlético-MG renova contrato de Dodô e empresta meia ao Fortaleza até o fim do ano

Um dos destaques da campanha que levou o Fortaleza à elite do Campeonato Brasileiro, o meia Dodô está de volta ao clube. Nesta quarta-feira, o Atlético-MG, dono de seus direitos, aceitou a proposta do time cearense e emprestou novamente o jogador, até o fim da temporada.

Para negociar o meia e não perdê-lo de graça após o empréstimo, o Atlético-MG renovou o contrato de Dodô, que ia até o término desta temporada, por mais um ano. O Fortaleza acertou uma compensação financeira, que não teve o valor revelado, com o time mineiro.

"Revelado pela base do Atlético-MG, o jogador foi um dos destaques do Fortaleza na temporada de 2018, quando ajudou o clube a conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, a vaga na elite do futebol nacional", exaltou o clube cearense em comunicado.

Dodô vinha treinando normalmente no Atlético-MG, mas não fazia parte dos planos do técnico Levir Culpi, que não o utilizou mesmo quando levou um time reserva a campo. Agora, voltará ao clube em que viveu uma de suas melhores fases na carreira. No ano passado, ele atuou em 35 dos 38 jogos do Fortaleza na Série B, marcando quatro gols.