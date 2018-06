Atlético-MG renova contrato de Fábio Santos até o fim de 2020

O Atlético Mineiro anunciou na tarde desta sexta-feira a renovação do contrato do lateral-esquerdo Fábio Santos. O vínculo do jogador com o clube mineiro, que se encerraria no final deste ano, foi estendido até dezembro de 2020.

Fábio Santos é um dos líderes do atual elenco atleticano, que rejuvenesceu com as saídas dos veteranos Robinho e Fred. Além da experiência e técnica, o jogador também é o cobrador oficial de pênaltis da equipe, posto que assumiu em 2017.

Desde 2016 no Atlético-MG, o lateral de 32 anos, que acumula passagens por São Paulo, Cruzeiro, Santos, Grêmio e Corinthians, atuou em 91 partidas e marcou cinco gols com a camisa atleticana, todos de pênalti.

Ele, assim como a maioria dos jogadores considerados titulares, devem estrear pela equipe mineira neste domingo, no Independência, contra o Democrata, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Na rodada inaugural, o técnico Oswaldo de Oliveira mandou a campo um time todo formado por reservas.