Atlético-MG renova contrato de patrocínio com construtora por mais três anos

A diretoria do Atlético Mineiro anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato com um de seus principais patrocinadores: a MRV Engenharia, construtora que ampliou a parceria com o clube mineiro por mais três anos.

+Atlético-MG renova contrato de Fábio Santos até o fim de 2020

+Atlético lamenta má pontaria e projeta evolução após empate na estreia no Mineiro

Presente no uniforme alvinegro há sete anos consecutivos, a construtora estampou a sua marca nas camisas do time pela primeira vez em 2004 e é a patrocinadora mais antiga do Atlético Mineiro. O que muda desta vez é que a marca, antes estampada na região da clavícula, passará a ser vista nas mangas da camisa atleticana.

"Atlético e MRV são parceiros de longa data. É muito importante ter uma empresa desse porte acreditando na força da marca Atlético e sempre disposta a apoiar os projetos do clube", disse o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sette Câmara.

A empresa também é parceira do Atlético Mineiro no projeto de construção do estádio do clube, a Arena MRV, que teve o projeto aprovado em setembro de 2017, mas ainda depende da autorização de órgãos públicos para o início das obras.