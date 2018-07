Atlético-MG renova contrato de Richarlyson por mais uma temporada

BELO HORIZONTE - Atendendo a desejo explícito de Richarlyson, a diretoria do Atlético-MG acertou nesta segunda-feira um novo contrato com o volante. O anterior, que chegaria ao fim agora em dezembro, foi renovado por mais uma temporada, garantindo o jogador no elenco para a disputa do Campeonato Mineiro e da Copa Libertadores de 2013.

A renovação foi discutida nesta tarde em reunião que envolveu o empresário do jogador, Júlio Fressato, e o presidente do clube, Alexandre Kalil. Ali foi acertada a extensão do vínculo para mais uma temporada.

No clube desde o começo do ano passado, Richarlyson passou por bons e maus momentos, perdendo a titularidade no Brasileirão 2012. O jogador de 29 anos (fará 30 este mês) afirmava que desejava continuar na Cidade do Galo, mas não via interesse da diretoria. Ele chegou a falar em tom de despedida, reclamando que, quando o clube deseja a permanência de um jogador, o procura para falar da renovação.

Mas as boas atuações nas duas últimas rodadas, quando fez um gol diante do Botafogo e se saiu muito bem como titular contra o Cruzeiro fizeram o jogador ter seu nome gritado pela torcida, em reconhecimento. A diretoria também pareceu ter ficado contente com o trabalho dele, tanto que estendeu o vínculo.