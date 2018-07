Atlético-MG renova empréstimo de Rafal Cruz a goianos O Atlético-GO anunciou nesta quinta-feira a renovação do empréstimo do lateral-direito Rafael Cruz, cedido pelo Atlético-MG. O jogador teve recentemente o seu nome especulado no Palmeiras, numa troca que envolvia a permanência do volante Pierre em Belo Horizonte. Antes, o time goiano também havia renovado o empréstimo de Joílson junto ao Figueirense.