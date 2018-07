Atlético-MG repete escalação do clássico para enfrentar a Caldense O Atlético-MG terá diante da Caldense, nesta quinta-feira, em Poços de Calda, a mesma escalação que enfrentou o Cruzeiro no último domingo. Nesta quarta, o técnico Levir Culpi comandou o último treino antes do duelo, promoveu um trabalho tático e confirmou uma equipe sem novidades para a partida pelo Campeonato Mineiro.